Monique Amin diz que "ficou" com Adriana Bombom em 'A Fazenda'

Uma polêmica envolvendo o reality show "A Fazenda" está movimentando as redes sociais. Tudo começou na noite desta sexta, 13, quando Monique Amin disse que "ficou" com Adriana Bombom. A declaração foi feita para Ana Paula Minerato durante a festa em homenagem a Amazônia.

"Eu peguei a Bombom sim. Fiquei com ela", afirmou Monique, que contou a mesma história para Monick sem detalhar como e quando foi o suposto relacionamento. Após a repercussão da declaração, Adriana Bombom, que já deixou o programa, negou que tenha ficado com Monique dentro de "A Fazenda".

Desconfiados, os internautas pesquisaram e acharam um vídeo de uma noite em que Bombom ainda estava no programa. Nas imagens, ela aparece dividindo a cama com Monique. É possível ver um movimento debaixo do edredom, mas as duas estão com os rostos descobertos e aparentemente dormindo. Mesmo assim, os internautas alegam que esse seria o momento do suposto affair entre as fazendeiras.

Bombom, que está noiva do empresário Adrien Cunha, nega o fato.

ACHO QUE É AQUI QUE ELAS SE PEGARAM GENTE pic.twitter.com/1BC8cMYMW7 — bea 💎📌 (@worldaraujo) 14 de outubro de 2017

adblock ativo