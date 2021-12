Monica Iozzi e Klebber Toledo são flagrados juntos novamente

Mesmo negando os rumores de um romance, o ator Klebber Toledo e a apresentadora Monica Iozzi foram flagrados juntos novamente.

Os dois estavam agarradinhos no show da banda norte-americana Maroon 5 em São Paulo, na noite da quinta-feira, 17.

Uma das pessoas que também estava no evento fotografou o casal e compartilhou a imagem na internet.

A primeira vez que os dois foram vistos juntos foi no segundo dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, no Carnaval deste ano. Eles ficaram em um camarote e no fim da festa foram embora juntos.

