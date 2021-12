Monica Iozzi critica "JN" em comentários sobre manifestações

Diferentemente de alguns colegas de trabalho da Globo, que apoiaram os protestos deste domingo, 13, e chegaram a ir às ruas, a atriz, humorista e apresentadora Monica Iozzi usou as redes sociais para fazer críticas ao movimento.

Em uma das publicações feitas em seu perfil no Twitter, ela chegou a falar mal até do "Jornal Nacional", principal noticiário da emissora. "Meu Deus!!! Que momento triste vivemos. Como estamos equivocados, cegos. Somos um povo que se informa apenas por manchetes do JN...", escreveu.

Monica ainda aproveitou para dar sua opinião sobre o cenário político e comentou a cobertura de outros veículos de comunicação. "Não aprovo governo, não aprovo oposição. Acho a mídia tendenciosa. Não me sinto bem informada, nem representada por ninguém. E agora, José?"

A ex-apresentadora do programa "Vídeo Show" também compartilhou o vídeo de uma entrevista feita pela atriz e militante LGTB Ellen Page com o deputado federal Jair Bolsonaro.

Essa é pra você que, apesar de apoiar Jair Bolsonaro e sua trupe, ainda se considera humano. https://t.co/FRPhfWHkVA — Monica Iozzi (@Srta_Iozzi) 13 de março de 2016

