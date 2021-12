Modelo termina com Nego do Borel após descobrir traição do funkeiro, diz site

O romance entre a modelo Julia Schiav e o cantor Nego do Borel chegou ao fim. A notícia já tinha sido anunciada nos últimos dias, mas ninguém sabia informar as circunstâncias do término. Conforme o portal "Extra", o que motivou Julia a terminar com o funkeiro foi uma traição, por parte dele. Eles estavam juntos há um ano e quatro meses.

De acordo com a publicação, ela descobriu que Borel estava dando "umas puladas de cerca" e também ficou bastante chateada ao ver um vídeo que supostamente mostra o artista com outra mulher na cama.

Segundo uma fonte do Extra, Julia já estava "com uma pulga atrás da orelha com Nego e o vídeo foi a gota d'água". O motivo do término era mantido em sigilo, já que Borel fez um acordo com a ex-namorada para que a história não vazasse.

Nas redes sociais, a loira apagou todas as fotos com ele e excluiu o funkeiro de sua conta. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.

