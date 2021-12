Modelo que acusa Neymar de estupro depõe pela segunda vez em São Paulo

A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro e agressão, depõe nesta terça-feira, 18, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Najila chegou por volta das 11h40 acompanhada de seu novo advogado, Cosme Araújo. O jogador nega o estupro.

O depoimento ocorre depois de a Justiça ter expedido um mandado de busca e apreensão do telefone celular da modelo. A modelo havia prometido entregá-lo até 11 de junho, na semana passada, mas não o fez. Ainda não há a confirmação de que Najila levou o aparelho nesta terça.

De acordo com a polícia, o celular pode conter as gravações completas do segundo encontro com Neymar, com sete minutos de duração. No começo do mês, foi divulgado um vídeo de 66 segundos que mostra Najila dando tapas no atleta em um quarto de hotel.

Este é o segundo depoimento da modelo no caso, mas a primeira vez que Cosme Araújo comparece à delegacia. Ele é o quarto advogado de Najila no caso. Ela já foi representada por José Edgard Bueno, Yasmin Abdalla e Danilo Garcia Andrade. Araújo terá acesso ao inquérito e às investigações.

Depois que sair da delegacia da mulher, Najila irá depor na delegacia que fica ao lado, no inquérito que apura o suposto arrombamento do imóvel onde estaria o tablet com a gravação do encontro com Neymar.

