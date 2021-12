Modelo de 39 anos é capa de revista masculina

Após começar a todo vapor com Luana Piovanni na capa, parece que a Playboy está investindo em modelos para rechear suas páginas. Marina Dias, modelo de 39 anos, é a próxima estrela da revista.

As fotos foram realizadas no L'Hotel PortoBay, no Centro de São Paulo. O clima foi de sadomasoquismo.

Marina, que tem 1,75m, vai mostrar as 16 tatuagens espalhadas pelo corpo e mais quatro piercings. "O dia mais especial da minha vida!", escreveu ela no Instagram, em foto com o roupão da Playboy.

