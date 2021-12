Modelo baiano fala sobre participação no Mister Gay Mundo

O modelo baiano Rafael Fagundes, de 30 anos, que representou o Brasil no concurso Mister Gay Mundo, realizado no final do mês de abril, na Ilha de Malta, falou ao EGO sobre a sua trajetória na competição que culminou com o posto de 5º colocado.

"Eu fiz um trabalho árduo para conseguir alcançar esse patamar, que era o Top 5. Durante todo tempo eu orei para Deus e trabalhei para isso. Claro que eu queria ser o campeão, mas fiquei muito feliz com o resultado, principalmente depois que eu recebi a pontuação final e vi que a diferença de pontos entres os candidatos foi bem pequena", comemorou.

No total, 24 países fizeram parte do evento, sendo representados pelos modelos. Mas o título foi para o candidato da Espanha. O representante da Áustralia ficou em segundo lugar, seguido pelas Filipinas e em quarto o representante de St. Maarten.

Em entrevista ao EGO, Rafael contou que já tinha participado de um concurso de beleza. De acordo com ele, a experiência foi única e mudou sua vida.

"O concurso foi incrível. Uma das experiências que me trouxeram mais aprendizado na vida. Aprendi a controlar a ansiedade, a me adaptar a rotinas intensas e a acreditar mais em mim. Me dediquei muito. Éramos avaliados por tudo que fazíamos, como falávamos e nos comportávamos, por exemplo", completou ele.

O modelo tem uma rotina corrida, mas considera ter uma vida normal e dedica parte do tempo ao filho, Dinho, e atividades físicas. "Normalmente, eu acordo cedo, levo meu filho para a escola, vou para o treino de crossfit, preparo o almoço em casa e vou para os trabalhos de fotos e/ou filmagens. No período da noite, costumo correr ou treinar muay thai e ajudo o meu filho com as atividades da aula", disse.

Por conta dos cuidados com a saúde, alimentação e uma dieta regrada, Rafael chama a atenção por onde passa. O corpo do modelo é escultural, fruto de todos esses cuidados.

Para chegar nesse resultado, ele contou ainda que abre mão até mesmo da sua comida preferida, strogonoff de frango. "Tudo depende da força de vontade", acrescentou o modelo.

