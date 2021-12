Modelo baiana posa sem maquiagem e desabafa em rede social

Para quem acha que a vida de modelo é fácil, a baiana Adriana Lima provou o contrário. Na madrugada desta quarta-feira, 3, ela usou o Instagram para desabafar com os seguidores e falar do cansaço excessivo.

Sem maquiagem e visivelmente abatida, a angel da Victoria Secrets, que é a terceira top mais bem paga do mundo, deixou claro que não é uma queixa e que só estava compartilhando um momento de sua vida.

"Isso não é uma queixa, estou apenas compartilhando um pouco da minha vida. Às vezes, as pessoas dizem que a vida de uma modelo é fácil. Mas elas estão erradas. Nós trabalhamos duro como qualquer outro indivíduo. Hoje eu tive uma jornada de trabalho de dez horas, estava resfriada em uma sessão de fotos sem intervalo, muita tosse e com uma enorme dor de cabeça. Isso não me impediu de fazer o que eu amo", escreveu.

A baiana continua falando que, depois de tudo, seu voo ainda atrasou. "Eu terminei e fui para o aeroporto para voltar para casa e ver minhas duas princesas. Chegando lá, meu voo estava atrasado três horas. Eu voei de Nova Iorque para Miami. Cheguei em casa há apenas duas horas. Feliz por estar aqui e queria compartilhar o rosto de uma modelo que trabalha duro e mostrar que não sou a única que trabalha duro assim. Obrigada e espero que minha mensagem não seja levada a mal. Amo todos vocês", disse.

