Modelo baiana Carol Caputo é apontada como novo affair de Neymar

Após terminar com a atriz Bruna Marquezine, o jogador Neymar Jr. estaria tendo um affair com a modelo baiana Carol Caputo. Segundo informações do site Uol, eles se conheceram na festa Villa Mix, em São Paulo, na última terça-feira, 21, quando o jogador esteve evento sertanejo com amigos.

De acordo com o site, uma pessoa próxima a ela confirmou que os dois se beijaram na balada e depois trocaram mensagens por meio do aplicativo WhatsApp.

O cantor Arlindinho Cruz é um dos amigos em comum de Carol e Neymar. A modelo de 23 anos faz sucesso no exterior e divide seu tempo entre São Paulo e Nova York.

Fim do namoro

O anúncio sobre o fim do namoro com Bruna Marquezine foi feito na última quinta-feira, 22, mas o motivo não foi divulgado. Apesar do anúncio sobre o término, no Instagram de Marquezine e Neymar ainda tem fotos do casal juntos.

