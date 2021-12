Vitorino Campos esbanja criatividade em nova coleção

"Existem sonhos de consumo e sonhos para consumir". É assim que o baiano Vitorino Campos apresenta o verão 2018 da sua marca homônima. Com todas as peças na cor branca, o estilista investiu em modelagens espertas e em tecidos costumeiramente chamados de "telinhas". A apresentação de sua nova coleção ocorreu na manhã desta terça-feira, 29, nos Jardins, bairro nobre do estado de São Paulo.

As inspirações vieram do trabalho do artista e pintor abstrato soviético Kazimir Severinovich Malevich e também do álbum Araçá Azul, de Caetano Veloso.

Um detalhe importante a ser ressaltado é que as peças vêm com etiqueta na qual as pessoas poderão identificar o produto com o seu nome e suas informações, criando assim uma identidade pessoal na peça.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Vitorino detalha suas inspirações para esta coleção e explicou o porquê de as peças serem todas brancas. "A ideia era trazer a liberdade do álbum de Caetano para a coleção", conta. "Em um primeiro momento, pensei em fazer as peças diferentes, cada uma de uma forma e de uma cor. Depois repensei neste trabalho e cheguei à conclusão de que a tela branca pode ter mil interpretações, então fizemos a coleção toda branca", completa o estilista.

Nascido em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), mas tendo passado a maior parte da vida na capital baiana, Vitorino não nega as origens. Ao ser questionado sobre a presença do estado em sua vida, é assertivo ao afirmar que "a Bahia está na minha vida sempre e em tudo. As vinte e quatro horas do meu dia".

O estilista confeccionou a sua primeira coleção em 2008, aos 19 anos. Depois disso, vendeu roupas para uma multimarca na Bahia. Na época, Vitorino estava no terceiro período da faculdade de moda e era pouco conhecido. A partir daí, sua carreira não apenas decolou, como mais parcerias vieram, até que, em 2013, fez sua estreia solo na temporada do São Paulo Fashion Week (SPFW).

Além de dirigir sua própria etiqueta, o estilista também comanda as apresentações da grife Animale, responsável pela abertura do penúltimo dia de desfiles. Para a nova coleção, Vitorino Campos buscou inspiração na viagem que fez pela Indochina. Referências asiáticas surgiram em quimonos de alfaiataria e cintura marcada pela obi (tradicional no vestuário oriental), nos pijamas com florais bordados à mão, além das peças com prints que fazem referência aos sabores e cores do Camboja e da Tailândia.

Quanto à sua marca homônima, as novidades não param por aí. Além das peças serem todas na cor branca, para dar abertura às diferentes interpretações possíveis, o estilista quis ir além. Pensou num modo de os clientes participarem das criações de suas peças justamente por elas estarem em branco. Sendo assim, "as pessoas podem entrar no site, baixar a modelagem do 36 ao 46 e fazer sua própria roupa", diz Vitorino. Porém o prazo para esta experiência é curto e vai até o próximo domingo, 3.

"Algumas modelagens estão disponíveis para download. É só entrar, clicar e baixar. A impressão pode ser feita em uma impressora normal mesmo. Após isso, basta montar o quebra-cabeças e modelar sua própria peça", explica o estilista.

