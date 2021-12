Victoria's Secret Fashion Show ocorre nesta quinta

O Victoria's Secret Fashion Show é gravado nesta quinta, 8, e será transmitido na TV americana ABC, dia 2 de dezembro. No Brasil, quem transmite normalmente é a TNT, mas de qualquer forma depois da exibição nos EUA, a emissora responsável disponibiliza o show online.

Modelos

Esse ano vai ter mais modelos do que a edição anterior, totalizando 60. Entre elas, as Angels oficiais:

Adriana Lima, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell e Taylor Hill.

O show também vai contar com a presença de Gigi Hadid, Bella Hadid e Kendall Jenner, meia-irmã de Kim Kardashian.

Performances

Esse ano também vai ter mais performance do que a edição anterior: Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes e The Struts.

Fantasy Bra

Todo ano uma modelo diferente é escolhida pra usar o sutiã de valor milionário, o mais caro custou 15 milhões de dólares e foi usado por Gisele Bündchen. Esse ano vai ser a modelo oficial, Elsa Hosk e o sutiã custa em média 1 milhão de dólares.

adblock ativo