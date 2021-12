Veja as apostas dos looks para o Réveillon

Para além das regras de certo ou errado no mundo da moda, existem ocasiões especiais em que vale uma mão amiga para criar novas referências de imagem e outras possibilidades de looks. Os festejos de Réveillon estão incluídos nessa lista.



Carolina Castro, designer de moda e sócia da multimarcas The Finds, acredita que o mais importante na hora de programar a roupa para a virada de ano é pensar em versatilidade. É interessante que as peças escolhidas transitem por diferentes situações e não fiquem limitadas a 2015/2016.



"Eu sempre converso sobre isso com as clientes da loja. O que vai determinar para onde você vai com esse look são os acessórios, principalmente os sapatos", destaca ela sobre a relevância dos calçados na hora de construir uma mensagem mais formal ou descolada.



Uma boa proposta de look, de acordo com Carolina, tem o macaquinho como protagonista. Ela conta que a peça caiu no gosto de grande parte das mulheres porque não é necessário bater a cabeça para estar confortável e bem arrumada.



"Seja ele de renda ou com tule, por exemplo, você pode passar a noite da virada de ano e usá-lo em outra ocasião: depende da sua criatividade".



Um calçado da Melissa, um tênis ou uma flatform (sandália plataforma com base reta) são exemplos de calçados que quebram a delicadeza da roupa e criam um contraste.



Carolina também destaca a força da tendência cigana nas peças desse verão 2016. "Modelagens que passeiam pela referência ciganinha são recorrentes desde o último inverno. São charmosas e aparecem em várias versões. Batas, vestidos e macaquinhos com decote ciganinha são boas escolhas".



Looks possíveis



Outra sugestão da designer Carolina Castro é composta por saia de cintura alta com botões frontais e top cropped de crochê com detalhes em búzios.



"Apostamos na cropped de crochê sem pestanejar porque essa técnica segue queridinha há algum tempo. É uma peça que traz referências do trabalho artesanal e apelo estético bem nordestino", explica.



Segundo Carolina, os detalhes em búzios materializam a forte tendência de "sereismo" (composta por referências marítimas) que aparece em novas releituras na moda desde o início do verão passado.



"Búzios, conchas, estampas de sereias em roupas e brincos estão em alta. Mas vale evitar propostas caricatas. É mais legal usar de forma maneira, descolada", sugere a designer.



No entanto, ela reforça a importância de pensar no beneficiamento das peças do Réveillon: se básicas, elas ganham um toque mais arrumado ou descolado a partir das escolhas criativas de quem as veste.



Fotos: Marcella Figueiredo e Lucas Araponga | Divulgação



