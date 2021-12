Triton celebra 40 anos no mercado e aposta em verão musical

Nas décadas de 1970 e 1980, o estilista Tufi Duek criou duas marcas que se transformaram em mania do jovem brasileiro. A Fórum e a Triton fizeram história na moda nacional e ocuparam as ruas do País com uma série de peças modernas.

Resistindo ao passar do tempo e às oscilações financeiras do mercado fashion do Brasil, a Triton completa 40 anos ainda apostando nos jovens como principal alvo. O verão 2016 é um bom exemplo disso.

Hoje, a marca está sob domínio do grupo AMC Têxtil e há 15 anos tem o estilo chefiado pela estilista Karen Fuke. Ela foi lançada como head designer da Triton após o afastamento do fundador Tufi Duek.

Novo verão

A coleção de verão 2016 da Triton continua apostando no juventude como principal fluxo de vendas. Segundo Karen Fuke, a influência dos anos 1970 aparece nas modelagens. Mas foi o tom musical quem ditou o momento de concepção.



"O gosto musical dos jovens não tem mais um único perfil. Hoje, todos eles ouvem pop misturado ao rock, juntam com o indie e estão sempre em busca de coisas novas. Os festivais de música já estão deixando essa tendência clara".



Por conta disso, é possível ver a força do jeans nas peças das coleções masculinas e femininas. Transparências e tecidos leves aparecem nas confecções de batas, vestidos longos e curtos, macacões, calças, shorts e saias.



A cartela de cores envereda por tons claros, como branco e off-white, mesclados a cores mais fortes como rosa, verde, vermelho, roxo e diferentes tonalidades de azul.

"É difícil lidar com o público jovem e ter que datar alguma coisa. Olhamos para os anos 1970 na estamparia. Os jovens valorizam muito o aspecto visual: eles não se apegam tanto a acabamentos e tecidos, por exemplo", afirma Karen.

Histórico fashion

A estreia da Triton na São Paulo Fashion Week (SPFW) aconteceu no ano de 2000. Esse primeiro desfile na maior semana de moda da América Latina trouxe Gisele Bündchen, ainda em início de carreira, no casting de modelos.

"Aquilo foi um momento de virada: a Triton deixou de ser clubber e minimalista para se transformar numa marca com toque glam", conta Karen.



Além disso, a estilista diz que a marca passou a ser bem streetwear, mas tinha uma cara de menina mais glamurosa.



Karen detalha que a equipe da Triton, principalmente depois da aquisição pelo grupo AMC Têxtil, aprendeu a trabalhar com a calculadora do lado. "Hoje, se o estilista não aprender a somar tudo o que está criando e desenhando, a criação não funciona mais".



Ela aponta que é preciso sim manter a novidade e o jovem conectado. Porém, também é necessário pensar numa série de aspectos que vão impactar no resultado financeiro, como tecido, acabamento e forro.



"Com tudo que o mercado passou nesses anos, não deixamos de apostar no nosso DNA. Só que as contas têm que acontecer também".

adblock ativo