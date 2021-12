Trabalho do estilista baiano Mauricio Nonato será resgatado

Os estilistas responsáveis pela construção da história de moda na Bahia, em geral, não são lembrados em iniciativas relevantes. A feira de roupas Made In Bahia, que começa nesta terça, 8, e segue até domingo, 13, tenta dar uma contribuição para sanar algumas dessas lacunas.

O baiano Mauricio Nonato será homenageado no evento com uma exposição que apresenta reproduções de chapéus assinados por ele e usados na produção dos seus desfiles.



A mostra Chapéus Mauricio Nonato busca lembrar a criatividade de um dos importantes nomes na cena baiana. Também conhecido pela sua carreira como figurinista, Mauricio morreu em 2008 por conta de uma parada cardíaca.

Valor criativo

Vera Pontes, produtora de moda e organizadora da Made In Bahia, conta que o baiano teve participação relevante na história da feira, que chega aos 25 anos nesta edição. Por isso, a decisão da homenagem.

"Ele abrilhantou a nossa história com seus desfiles memoráveis. Além da exposição, faremos uma homenagem na abertura da Made In Bahia". João Damapejú foi convidado para fazer réplicas dos chapéus por conta da excelência do seu trabalho artesanal.

