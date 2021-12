Tênis de LED é o novo passo da moda

Os adultos que sempre quiseram usar os tênis com luzes que fazem sucesso entre as crianças têm agora a oportunidade de incrementar o visual com os modelos de LED. Nada discretos, eles apareceram em semanas de moda, no encerramento da Olimpíada do Rio e já chegaram ao mercado - e algumas marcas estão com pré-venda na internet.

O coreógrafo Alan Brasil, de 37 anos, comprou um modelo em julho deste ano, quando esteve em Nova York, e diz que o tênis vira uma atração tanto em festas quanto em suas aulas. "Onde uso, as pessoas ficam alegres e pedem para tirar fotos. Fui para uma festa de amigos e o pessoal adorou. Esse tênis também contribuiu para as minhas aulas, porque dá visibilidade para os meus passos e isso ajuda os meus alunos na hora de aprender as coreografias."

O sistema de luzes do tênis de LED pode ser desativado sempre que o usuário quiser e, de acordo com o modelo, pode ser programado para alternar as cores ou ficar apenas com uma. A recarga é feita via cabo USB, mas é preciso tomar cuidado: o calçado não deve ser lavado como um tênis convencional, mas higienizado apenas com um pano úmido.

Brasil diz que pagou US$ 100 no par e costuma aderir a itens que estão na moda não só no País, mas no exterior. "Vi que era uma tendência e comprei um modelo neutro. Como lido com a dança, ter esses produtos que propiciam diferenciais é bacana. É uma forma de brincar com as cores e com o jeito de se vestir. Assim que saiu o tênis com rodinha no calcanhar, também comprei."

O coreógrafo conta que ficou feliz ao ver a delegação britânica com o modelo na Olimpíada, em agosto. "Eu comemorei um monte, vi que peguei o cometa na hora certa", brinca.

Ele trouxe um par para uma amiga, a empresária e youtuber Tata Furtado, de 33 anos, que usa o modelo para se divertir com as filhas, de 7 e 2 anos. "É bem confortável e acho diferente. Uso para brincar com as minhas filhas no escuro. Acho legal para postar fotos nas redes sociais."

Ela diz que está procurando um modelo infantil com o mesmo tipo de iluminação, mas ainda não encontrou. "A criançada gosta muito, mas também está fazendo sucesso com o público alternativo, descolado. Acho que vai bombar no carnaval."

Tendência

Segundo Fabiola Guimarães, diretora da marca Schutz, a inspiração para o modelo surgiu após o desfile de primavera-verão da Chanel, no ano passado, que tinha uma sandália com luzes de LED. "Resolvemos trazer para o Brasil em uma versão mais moderna dos tênis que já estavam fazendo sucesso. Na mesma época do lançamento, a delegação britânica usou um modelo de tênis de LED no encerramento da Olimpíada, o que ajudou a criar um desejo simultâneo sobre o nosso produto."

Neste mês, a marca Vizzano inicia as vendas de um modelo com autonomia de oito horas de uso contínuo, que pode ser recarregado em duas horas. "O que mais nos impressionou foi a diversidade de público que esta tendência atingiu. Não tem idade, basta gostar de moda e estar antenado com o que está acontecendo no cada vez mais dinâmico mundo fashion", afirma Eduardo Tondin, designer da marca. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo