Teatro Eva Herz- Livraria Cultura sedia a seletiva final do Afro Fashion Day 2018

Após cinco seletivas de bairros com mais de 500 inscritos e uma semifinal reunindo 91 jovens talentos pré-selecionados, acontece no próximo dia 12 de novembro, segunda-feira, a partir das 18h, no Teatro Eva Herz – Livraria Cultura (Salvador Shopping), a grande final das seletivas para o Afro Fashion Day 2018.

Na procura por modelos não profissionais que componham o casting da maior iniciativa de moda afro do Brasil, a seletiva final revelará os nomes dos modelos (um homem e uma mulher) que subirão à passarela do evento no próximo dia 24 de novembro.

A bancada de jurados é composta por especialistas, jornalistas e produtores, a edição final das seletivas traz alguns nomes reconhecidos no cenário nacional, a exemplo da jornalista Paula Magalhães (editora do caderno Bazar do Correio), Fagner Bispo (produtor de moda), Filipe Ratz (diretor de conteúdo da Califórnia Media House) e Léo Amaral (produtor do caderno Bazar do Correio).

Em ritmo de transformação social, discussão de temáticas pertinentes e valorização da criação artística local, o evento traz como novidade da edição, um bate-papo sobre Afroempreendedorismo, com os empresários Renato Carneiro – sócio-proprietário da Katuka Africanidades e representante na Bahia da Anamab (Associação Nacional da Moda Afro-Brasileira), e Madalena Bispo – gestora da marca Madá Negrif, em um papo esclarecedor e inspiracional sobre o mercado da moda local, tudo isso sob mediação da jornalista e autora do site A Lista Negra.

O Afro Fashion Day busca celebrar o Mês da Consciência Negra dando visibilidade para modelos negros, diversidade, cultura afrobrasileira e os trabalhos de marcas locais.

adblock ativo