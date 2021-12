SPFW termina com desfile coletivo produto da ação #TodaBelezaPodeSer

A 44ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW N44) foi encerrada na quinta-feira, 31º, com a ação #TodaBelezaPodeSer, parceria entre a Natura e a marca Cem Freio, levando cerca de 16 pessoas – de identidades, lugares, raças, formas e gêneros e convidados – a desfilarem pela passarela interativa montada no meio da Bienal de São Paulo, na Fundação Bienal, no Parque Ibirapuera.o

Com um formato nunca apresentado antes, contou com a iniciativa de mobilização nas redes sociais, e dentro do próprio evento. Os 16 participantes escolhidos colocaram a mão na massa por cerca de três horas em cada dia da edição, no ateliê da marca, onde passaram por uma preparação para criar e produzir a coleção – vestuário, styling, maquiagem – ao lado do estilista-ativista Victor Apolinário, da marca Cem Freio, apresentada na passarela da noite de quinta.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Apolinário afirmou que eles não estão “desenhando apenas recordes, porque isso teremos marcado; o recorde maior que estamos fazendo aqui é potencializar a discussão de novas formas de se conhecer e de se entender em 16. Estamos fazendo tudo isso vezes 16. Não é mais sobre a Cem Freio, não é mais sobre a Natura. Mas é sobre essas 16 pessoas e como a gente consegue criar uma nova forma de entender o corpo, moda, consumo, a partir de 16 óticas diferentes”, disse.

A ação #TodaBelezaPodeSer movimentou as redes sociais dentro e fora da bienal. Lançada no último dia 21/8, qualquer internauta que usasse a hashtag com sua foto teria ela exposta no mosaico da beleza exibido nos telões da marca, criando um patchwork da diversidade brasileira.

Lays Uchoa, uma das participantes do último desfile e militante do movimento indígena, trabalha com etnias da Amazônia e do cerrado. Ela conta que sentiu uma semelhança muito grande com as diferenças encontradas nas aldeias e a diversidade que viu ao chegar ao SPFW. “Pisar nestas aldeias e ver tantos rostos diferentes, de traços diferentes, pinturas e culturas distintas, não foi muito diferente de quando eu cheguei aqui e vi toda essa diversidade de pessoas. Isso, para mim, foi muito emocionante, até porque na minha região isso viraria notícia por uma semana. Não é comum as pessoas serem elas mesmas, porque elas querem mostrar sempre o que a sociedade vai aceitar. Então poder ter um espaço onde as pessoas podem ser quem elas quiserem, isso, para mim, é muito incrível”.

Destaques

Além da Fundação Bienal, a 44ª edição da São Paulo Fashion Week foi realizada em vários pontos da capital paulista. Com a temática “Celebração da alma brasileira”, cerca de 33 marcas apresentaram as suas diferentes apostas para as próximas temporadas, além de levar ao público uma nova forma de se fazer moda. A edição trouxe novas perspectivas sobre uma moda mais inclusiva, acessível e com menos estereótipos.

Quem deu o start e abriu os desfiles desta edição foi a marca Iódice. Completando 30 anos de estrada, a parceria de Waldemar Iódice com Simone Nunes tem rendido bons frutos. Com a temática ‘Tropical Art’ – mostrou quem é a mulher Iódice, misturando sensualidade com elegância.

O destaque para a moda praia ficou por conta da Vix, de Paula Hermanny. Com peças inspiradas nos trópicos, a coleção foi totalmente criada com estampas vibrantes e inusitadas. Lindas saídas de seda, calças de cintura ultrabaixa e peças que podem ser usadas tanto na praia quanto no dia a dia foram mote do desfile.

Ombros à mostra, fendas e transparências, em modelagens amplas e sensuais, completaram a proposta do resortwear da marca.

Perspectivas

O estilista mineiro Ronaldo Fraga surpreendeu o público mais uma vez. Depois de seu desfile-manifesto em 2016, nesta edição Fraga resolveu mudar mais uma vez o conceito de desfile e levou sua apresentação para ser feita ao ar livre, em frente à Oca, no Parque do Ibirapuera.

Em sua primeira coleção dedicada somente a moda praia, o estilista se inspirou nos anos 1920 para mostrar sua moda retrô, onde questiona o culto ao corpo perfeito. Em um corredor feito com cadeiras de praias, modelos tatuados, deficientes físicos, gordas, negros tomaram a passarela no penúltimo dia do evento.

