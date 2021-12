SPFW começa neste domingo com temática que celebra a alma brasileira

A maior semana de moda do Brasil, o São Paulo Fashion Week (SPFW), começa oficialmente neste domingo, 27, em São Paulo, com desfiles que acontecerão até o dia e 31 de agosto, ocupando a Fundação Bienal, no Parque Ibirapuera. Com cerca de 30 marcas em seu line-up, a edição 44 do evento conta com uma configuração bem diferente das outras, concentrando mais desfiles em menos dias (com uma média de oito apresentações por dia).

Uma das novidades deste ano é que, além do prédio da Bienal, os desfiles também acontecerão em localizações espalhadas pela cidade de São Paulo. Quem abriu a temporada na manhã deste sábado, 26, no famoso Teatro Municipal, foi a grife À La Garçonne, marca de Fabio Souza e do estilista Alexandre Herchcovitch, com um desfile que mostrou toda a sua irreverência na construção de uma coleção focada cada vez mais no olhar para outros ângulos e a imagem da moda por meio de um universo próprio.

Quem dará o start oficial, na tarde deste domingo, será a marca Iódice. Completando 30 anos de estrada, o estilista Valdemar Iódice reviverá os principais momentos de sua trajetória à frente da grife e, como tema principal, explorará o Tropical Art, mostrando quem é a mulher Iódice, misturando sensualidade com elegância.

Este ano, o evento chega com a temática da “Celebração da alma brasileira”, mostrando as nossas maiores riquezas e, mesmo em momentos adversos, a capacidade de criar e empreender. “Sempre acreditamos na força coletiva do nosso talento criativo. Em tempos complexos, como os que vivemos, mais do que nunca, é a criatividade que aponta caminhos e possibilidades. E todo nosso trabalho é no sentido de manter essa força viva”, afirma Paulo Borges, diretor e idealizador do evento há 21 anos.

Estrelas

A 44ª edição do São Paulo Fashion Week vem cheia de estreias e novidades. Um dos destaques é a participação da estilista Vanessa Moe, com trabalhos repletos de riquezas visuais e preocupação com as formas de produção. Radicada na Austrália, ela apresentará sua coleção Circles, com peças inteiramente feitas à mão e criadas a partir de uma pesquisa com tribos aborígenes da Oceania.

Em mais uma edição, o projeto Top5, que funciona como um acelerador de pequenos negócios, levará cinco marcas de diferentes lugares do país para realizar um desfile coletivo durante o evento. Esta iniciativa é uma parceria do Instituto Nacional de Moda e Design (IN-MOD) com o Sebrae Nacional. Os escolhidos receberão consultorias e acompanhamento em gestão empresarial durante 12 meses.

Heloisa Menezes, diretora técnica do Sebrae e parceria da ação, afirma que “o Top5 tem como principal objetivo transformar estas empresas em cases de inspiração regionais e nacionais e utilizá-las como modelo de sucesso, motivando outros empreendedores a replicarem processos semelhantes para a indústria da moda”.

Apesar das novidades, a ausência de alguns nomes de peso, como Ellus, Amapô e Lolitta, ainda são sentidas no line-up. Por outro lado, a volta de marcas como Helô Rocha e Coven pode ser comemorada, além dos desfiles da Osklen, João Pimenta, LAB, Animale, Ronaldo Fraga e Reserva, que já são tradicionais no evento.

A semana de moda de São Paulo termina com o #TodaBelezaPodeSer, desfile-apresentação da coleção colaborativa pela Natura, com curadoria do consultor Jackson Araújo e do estilista Apolinário, da marca CemFreio.

