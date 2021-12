Sandália da Minnie é objeto de desejo no mundo da moda

O mais novo objeto de desejo do mundo da moda reúne dois aspectos nos quais as mulheres dificilmente resistem: fofura e sapato de salto. A sandália que conquistou blogueiras e artistas tem salto alto e orelhas da Minnie.

Foto: Reprodução

A sandália já foi usada pela blogueira Aimee Song, que tem 4,1 milhões de seguidores do Instagram. A cantora Patricia Manfield é outra adepta da sandália de tiras finas e com referência à personagem criada pela Disney. O calçado com orelhas da Minnie é da marca italiana Oscar Tiye e chega a custar R$ 4.460 no Brasil em sites de e-commerce.

adblock ativo