Salvador recebe feira de moda e artesanato a partir desta quinta-feira

O Porto de Salvador irá receber nesta semana a 28ª edição da feira Made in Bahia. O evento irá iniciar nesta quinta-feira, 22, e encerra na próxima terça-feira, 27. O horário de funcionamento ocorrerá, das 12h às 20h, em dias úteis e das 14h às 20h, aos sábados e domingos.

Criada pela produtora de moda Vera Pontes, a feira busca apresentar opções de moda e artesanato. Durante os dias de evento serão apresentadas opções de roupas femininas, masculinas, infantis, fitness, moda praia, acessórios, bolsas e calçados.

Além das seções com expositores, o espaço também possui em sua programação quatro desfiles por dia assinados por estilistas que irão apresentar as tendências para o verão, além de dar dicas sobre quais peças devem ser investidas nas festas de Natal e Réveillon. A Made in Bahia também receberá 12 mini digitais influencer's, exposição "História da Moda" e outras novidades.

As entradas custam R$ 10 e podem ser adquiridas no local. Crianças até cinco anos e idosos a partir de 60 anos possuem entrada franca.

