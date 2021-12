Salvador recebe 4ª edição da Semana Fashion Revolution

Entre os dias 24 a 28 de abril, a capital baiana receberá a 4ª edição da Semana Fashion Revolution, que chega com a intenção de aumentar a conscientização sobre o custo socioambiental da moda e seu impacto.

A programação contará com filmes, oficinas e bate-papos (confira a programação completa abaixo). A representante do movimento Fashion Revolution na cidade, Ana Fernanda Souza, conta que o interesse no assunto cresceu e se consolidou em Salvador.

A Semana Fashion Revolution foi criada por um conselho global de líderes da indústria da moda sustentável, ativistas, imprensa e acadêmicos depois do desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh, em 24 de abril de 2013.

A tragédia, que deixou mais de 1.133 mortos e 2.500 feridos, revelou o lado sombrio da subcontratação de funcionários por grandes marcas ocidentais.

