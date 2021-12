Ronaldo Fraga apresenta linha inédita de moda praia no SPFW

Com um desfile intimista a céu aberto, o estilista Ronaldo Fraga, abriu a tarde de desfiles desta quarta-feira, 30. Depois de abordar dois temas densos para as últimas apresentações do SPFW - Refugiados e Transfobia – para esta edição, optou por algo mais leve com a temática beachwear.

Apresentando sua primeira linha moda praia, o estilista decidiu inovar com seu casting. Ronaldo, partindo do pressuposto de que a praia é um lugar democrático, utilizou modelos considerados "fora do padrão". As peças de sua nova coleção foram apresentadas por pessoas de diferentes estereótipos, sendo algumas delas negras, gordas e deficientes. Quem esteve presente pode claramente notar a ideia de diversidade sendo pregada.

Com um mood inspirado na moda praia de 1920, a coleção, com direito a biquíni, sunga, maio, saída de praia e outros modelos, evocou principalmente o desejo por dias mais leves e poéticos. As peças estão sendo produzidas em parceria com a estilista especializada em Beachwear, Silvia Schaefer.

