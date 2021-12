Produtores se unem em coletivo para discutir moda em Salvador

Com o objetivo de valorizar o trabalho de produtores de moda de Salvador, cinco marcas online, protagonizadas por jovens, decidiram se unir para criar o coletivo 'Pala'. Formado pela Produto Dugueto, Luis Vitão da Bahia, Teroy Treze, Studio 64 e Munira, o grupo está produzindo eventos bimestrais para se aproximar do público consumidor e discutir o cenário da moda na cidade.

"Falta credibilidade da indústria da moda nacional e local nos jovens talentos, especificamente quando se refere a jovens negros e periféricos", afirmou o coletivo, em entrevista ao Portal A TARDE. Segundo eles, a indústria da moda é seletiva e excludente e falta disponibilidade para conhecer "o novo", a forma de produção e as narrativas criadas pelas jovens marcas.

Com eventos produzidos bimestralmente, o Pala.co busca se aproximar do público consumidor e de interessados em discutir arte e moda, vivências e experiências, através de conversas, palestras e oficinas. Eles guardaram segredo sobre a data do primeiro evento, que terá produção do próprio coletivo, mas já adiantaram que está bem próximo.

adblock ativo