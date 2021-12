Portal A TARDE estreia coluna Pensando Moda

Propor uma reflexão mais acurada sobre o universo da moda a partir de debates contemporâneos é o que fará a pesquisadora Renata Pitombo na coluna Pensando Moda, que estreia neste sábado no Portal A TARDE.

Jornalista, mestre e doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Renata também é professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB).



Os textos analíticos da pesquisadora de moda serão publicados todos os meses no Portal otimizando o aprofundamento para leitores interessados nas diversas facetas do tema e um novo olhar para aqueles que não são próximos desse universo. Segundo Renata, a ideia é refletir sobre o fenômeno enquanto expressão cultural, destacando sua capacidade comunicativa, sua dimensão artística e sua relação estreita com o consumo.



"Nesse sentido, vamos procurar compreender o papel da composição da aparência na constituição das novas formas de sociabilidade na cena contemporânea, observando as modulações das condutas, os modos de estar com o outro e de aparecer para o outro, através das escolhas vestimentares", detalha.



Autora de livros como "Os sentidos da moda" (2005), "A sagração da aparência" (2011) e "As formas da moda" (2013), ela acrescenta que a coluna pretende estimular a reflexão sobre esse fenômeno vasto e complexo que é a moda. "Vamos chamar atenção, inclusive, para o fato de que a informação sobre uma nova tendência e sua repercussão reflete mecanismos de adesão e identificação coletivos, estabelecendo uma comunicabilidade entre os indivíduos".

