Peças unem beleza das cangas à praticidade das toalhas

Associar a funcionalidade das toalhas às belezas das cangas foi a ótima sacada da designer Cândida Specht para atender as demandas dos seus clientes no verão brasileiro. À frente da marca que leva seu nome há 14 anos, ela produz uma série de produtos cheios de charme e estilo com valor artesanal.

Os novo lançamentos, intitulados como cangas-toalhas, foram pensados para ocupar as areias das praias durante a estação mais quente do ano. Cândida explica que a ideia é conjugar, num mesmo produto, estética e praticidade.



"Todo mundo quer um canga para deitar na areia e curtir um sol ou uma brisa na sombra. E toalhas são sempre necessárias para enxugar o corpo depois do mergulho no mar. Nós gostamos de usar e brincar com estampas e com a alegria das cores, que tanto tem a ver com a nossa terra e tanto diz sobre a nossa natureza".

As cangas-toalhas são confeccionadas na combinação de dois tipos de tecidos: os atoalhados e a viscose estampada. Segundo Cândida Specht, há um estudo cuidadoso sobre as misturas de estampas e cores nas peças com a intenção de alcançar a harmonia visual.

Vasto portfólio

A marca Candida Specht Ateliê surgiu no ano de 2001, a partir da busca de clientes por peças exclusivas com identidade própria. A excelência na execução fez com que as procuras pela marca aumentassem.



No portfólio, podem ser encontrados produtos como bolsas, malas, mochilas e nécessaires. "Nosso carro chefe são as bolsas e mochilas, mas tudo que produzimos têm lugar especial no coração das nossas clientes", comenta Cândida.

As peças são lançadas em blocos de coleção (verão e inverno). No entanto, para atender o intenso fluxo de pedidos online, produtos chegam toda semana ao acervo do ateliê. "Nossas ideias vêm com o momento em que estamos vivendo, as viagens que fazemos. A criação é livre".

