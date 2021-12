Moda das décadas anteriores não deixa de fazer parte do vestuário

Entra ano, sai ano, e o que mais se vê são criações no mundo da moda. Isso faz com que a gente aposente uma peça dentro do armário e passe a usar bem mais a outra. Acontece como disse o químico francês Antoine Lavoisier: “Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.

Os anos 1970, 1980 e 1990, foram essenciais para definir o estilo das pessoas no século XXI, uma vez que, vira e mexe, estilistas fazem releituras do que foi moda naquela época, e trazem à tona novamente. Vestidos florais, calças boca de sino, bolsas tiracolo, polainas, estampas étnicas, calça fuseau... Você certamente já deve ter utilizado alguma dessas peças ou visto alguém usando por aí, e todas foram tendência entre os anos 1970 e 1990.

A moda sempre está se reciclando e isso não é novidade. Elementos passados são sempre resgatados e adaptados para as necessidades atuais, tais como a calça flare, veludo cotelê, botinhas de cano curto, florais e franjas. Esses elementos vieram diretamente da década de 1970 para o século XXI. Dos anos 1980, o que marca presença é o “athleisure” com peças de academia redefinidas para serem utilizadas nas ruas. Já da década de 1990, usa-se muito as sobreposições, blusas xadrez e a famosa roupa “podrinha”, que são as peças rasgadas com aspecto de velhas e usadas.

São Paulo Fashion Week

Por que não criar algo novo? Uma peça que não se compare em nada do que já foi tendência nas décadas anteriores? Com coleções presentes nas passarelas de 12 edições do São Paulo Fashion Week, evento que reúne os maiores nomes da moda do país e acontece anualmente na capital paulista, o estilista Samuel Cirnansck diz que é porque “o que foi bom no passado, vai ser bom no futuro”.

Sendo a opção mais cotada entre as celebridades, Cirsnansck já assinou os vestidos de Juliana Paes, Thayla Ayala e Giovana Ewbank, que subiram ao altar usando a peça feita pelo estilista, e também de Xuxa, um modelo vermelho feito em cetim que a rainha dos baixinhos exibiu na comemoração do seu aniversário de 50 anos.

Ao ser questionado sobre a importância das décadas passadas como influência para a moda atual, Cirnansck declara: “Eu acho que a década de 1970 trouxe uma liberdade, simplicidade na vestimenta, cabelos mais naturais e certa juventude saudável. Anos 1980 trouxeram as cores e o exagero de ir até o fundo nos teus ideais fashions. Anos 1990 com o grunge trouxeram de volta na moda o rock, o punk e o alternativo, que além de serem movimentos de roupa, são movimentos também sociais”.

Uma das principais questões levantadas na década de 1980 foi a do empoderamento feminino com as mulheres entrando no mercado de trabalho e competindo por cargos de chefias. Tal situação refletiu-se no figurino: peças de roupas com cintura e cós altos, ombreiras, pregas e drapeados passaram a fazer parte do vestuário, incluindo os tailleurs (conjunto social de saia e paletó), por oferecerem uma aparência poderosa para as mulheres que estavam em busca de emprego.

