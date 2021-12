Minas Trend: saiba quais as tendências da primavera-verão 2018

Ao visitar uma semana de moda um dos principais intuitos é saber quais são as tendências para a estação da vez para que ninguém fique de fora, isso vai desde as cores que estarão em destaque nas peças, a formatos, texturas e tamanho delas.

Na vigésima edição do Minas Trend se viu de tudo um pouco: calçados, joias e bijuterias, bolsas e vestuário. Opção não faltou para quem estava procurando renovar o guarda roupa, ou apenas ficar por dentro das tendências. O A TARDE esteve conversando com donos de algumas marcas para saber quais serão as tendências para a primavera-verão/2018.

O veludo, ponto forte no outono-inverno/2017, virá com força total na moda praia, especificamente nos maiôs. A moda vem se construindo e se desconstruindo no decorrer dos anos, e, em tempos atuais não existem mais limites para o que pode e o que não pode ser usado, o segredo está na ousadia e na inovação.

Peça essencial para quem quer incrementar o visual seja ele mais despojado ou mais festa, brincos, pulseiras e colares, dão aquele “up” no look. Mesmo que ele não seja muito chamativo, colocar um colar por cima já dará uma roupagem totalmente diferente ao visual.

Graziela, designer da Zifre Acessórios, afirma sem pensar duas vezes que “a tendência para esta próxima estação são os acessórios com cores mais neutras, tipo o nude, o bege clarinho e o perola, que mesmo forte no inverno, virá com tudo no verão também”. Se tratando de formatos, Graziela nos conta que o ponto forte serão os maxi colares: “bijuterias mais limpas para o uso no dia a dia e um maxi colar para a noite, tampando o pescoço, fazendo como se fosse uma parte da roupa. O maxi colar deixa qualquer look deslumbrante”.

Foi-se o tempo onde combinar não era cool e marcas como a Unity Seven, Cajo e Frutacor, mostraram no salão de negócio que um dos pontos fortes no vestuário para a primavera-verão/2018 são os monocromáticos. As estampas florais e peças com amarra também marcam forte presença nesta lista.

