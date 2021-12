Minas Trend injeta cerca de R$ 30 milhões na economia do estado

Ao completar 10 anos, o Minas Trend se consolida como um dos maiores salões de negócios da moda da América Latina e como plataforma de lançamento de novos talentos para o setor. A cada edição, em parceria com importantes entidades de fomento à indústria mineira, o evento é palco de dois concursos que visam detectar, qualificar e profissionalizar novas marcas e criadores promissores.

O concurso Ready To Go, considerado o maior direcionado aos novos criadores do estado, é promovido pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais. Ele oferece às marcas iniciantes um completo suporte, que inclui desde consultoria de estilo até orientações sobre gestão e comunicação. As marcas vencedoras ganham, para a edição seguinte do evento, um estande individual no salão de negócios e a oportunidade de apresentar um desfile no line-up do Minas Trend.

Já o Empresa Tendência, promovido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), estimula e divulga pequenos produtores da indústria da moda do estado. Os participantes selecionados expõem seus produtos em um estande coletivo. Além disso, uma marca de cada setor – vestuário, acessórios e calçados/bolsas – é premiada considerando critérios como originalidade, design, qualidade de produção, acabamento e potencial de expansão de negócios.

Ao longo da última década, por meio de iniciativas como estas, o evento foi responsável por lançar marcas hoje reconhecidas no Brasil e no exterior, como Lucas Magalhães, Anne Est Folle, Unity 7 e Llas. Nesta 21ª edição, os estreantes nas passarelas do Minas Trend são as marcas Mollet e Ronaldo Silvestre, vencedoras do Ready To Go edição abril/2016, e Led, selecionada no concurso realizado em abril deste ano.

Negócios

Em sua 21ª edição, o Minas Trend vem se consolidando como um dos eventos de moda mais importantes e aguardados do ano. Com duas edições anuais, não reúne apenas desfiles, mas também palestras, exposições, e, inclusive, coloca num só lugar vendedores e compradores nacionais e internacionais. Segundo Olavo Machado Junior, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), idealizador do evento, esta edição conta com 22 compradores de outros países.

"Hoje os grandes concorrentes das nossas empresas são pessoas de mercado internacional. Quando eles nos visitam é para conhecer, comprar e para saber o que é vendido aqui. Sendo assim, é muito importante aproveitarmos esta oportunidade para conseguir atingir o mercado internacional", disse Olavo, em coletiva de imprensa realizada ontem.

De acordo com dados da organização do evento, a cada edição são investidos entre 7 a 10 milhões de reais. Em lucros gerais, o Minas Trend injeta cerca de R$ 30 milhões na economia local. "Isso sem contar com os negócios feitos dentro do evento em si. Neste valor contabilizamos turismo, o restaurante dentro do Expominas, entre outros", reforçou Marco Antônio Soares, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), empresa parceira da Fiemig.

adblock ativo