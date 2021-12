Minas Trend dá início à 21ª edição com festa

A Fashion Week mineira terá a 21ª edição entre os dias 3 e 6 de outubro, no Expominas, em Belo Horizonte. Com lançamentos para o outono-inverno 2018, o Minas Trend acontece pela segunda vez este ano – a primeira ocorreu entre os dias 4 e 7 de abril –, dando continuidade às comemorações pelo seu 10º ano de existência.

O Minas Trend é o evento mais importante do estado voltado para o mundo da moda e atrai milhares de lojistas e compradores de todo o Brasil, inclusive do exterior.

Com todos os olhares voltados para a capital mineira, muitas marcas independentes aproveitam o espaço para divulgar seus trabalhos, visto que a semana de moda mineira é considerada uma das principais plataformas de lançamentos dos segmentos de vestuário, calçados/bolsas, joias/bijuterias e acessórios da América do Sul.

Esta edição encerra as comemorações alusivas aos 10 anos do Minas Trend, iniciadas na temporada anterior, mantendo como referência inspiracional o tema "ano.10", a qual pretende resgatar os grandes momentos do evento e apontar diretrizes futuras para a manutenção e crescimento da moda mineira.

Temporadas

Nesta temporada estreiam as marcas Chocker, Led, Mollet e Ronaldo Silvestre. O evento ainda contará pela primeira vez com um desfile do Sindicato das Indústrias de Joalherias do Estado de Minas Gerais (Sindijoias) com looks da grife Madrepérola. Já veteranas do Minas Trend, a semana de moda terá também nas passarelas as marcas Natalia Pessoa, Unity Seven, Lucas Magalhães, Anne est Folle e Manzan.

Além de contar com a presença dos mais qualificados compradores e lojistas, reconhecidos pelo alto potencial de compra e decisão, o evento se diferencia ao unir negócios e atividades de moda em um ambiente único e estimulante. Exposições, palestras, entre outros, também farão parte da programação.

