Minas Trend contou com lançamentos de livros de Alice Ferraz e Lilian Pacc

Além dos desfiles e salão de negócios contendo estandes das marcas, o Minas Trend, que terminou neste final de semana, também trouxe lançamentos do mundo literário: “Moda à brasileira”, da empresária Alice Ferraz, e “Biquini Made In Brazil”, da jornalista e editora de moda, Lilian Pacce.

Alice Ferraz em sua primeira autoria, procurou derrubar mitos e regras da moda, tirando o conceito do “isso pode, isso não pode” tratando-se do vestuário. No livro, Alice aborda a beleza e a moda não só como termos estéticos do mundo fashion, mas busca atrelar a isso o cuidado e o respeito.

“Eu estou aproveitando muito esse primeiro livro, mas gostei tanto que é bem provável que não pare por aqui. Mas antes de pensar num segundo, quero ver este acontecendo. Quero que ele seja lido. Esta é a intenção”, contou Alice no lançamento.

“Biquini Made In Brazil” é o segundo livro de Lilian Pacce. O primeiro, chamado “Pelo Mundo da Moda” faz sucesso nas prateleiras antenadas.. Em “Biquini Made in Brazil” Lilian se dedicou a uma pesquisa referente ao assunto por mais de dez anos, o que resultou em uma obra cheia de imagens, informações e curiosidades a respeito do biquíni.

Além de contar a trajetória da peça, que completou 70 anos em 2016, Lilian também tem um enfoque em mostrar a evolução do biquíni desde sua criação, em 1946, e a relação dos brasileiros com o traje.

