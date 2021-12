Em parceira com a 'Parley for the Oceans', a Adidas acaba de lançar o novo modelo do 'Ultra Boost', famoso tênis de performance da marca, feito com plástico retirado do oceano. As camisas de futebol dos clubes 'Bayern de Munique' e 'Real Madrid' também trazem o material na composição.

Com design inspirado nas ondas do mar, o 'Ultra Boost Uncaged Parley' traz uma malha feita da mistura de 'Ocean Plastic' (95%) e poliéster reciclado (5%). Os cadarços, a base, o suporte do calcanhar e o forro também foram feitos de materiais reaproveitados. A Adidas produziu sete mil pares do modelo, que começa a ser vendido na próxima semana nos EUA e já está com lista de espera.

"Nós não vamos parar aqui. Faremos um milhão de tênis usando a Parley Ocean Plastic em 2017 - nossa principal ambição é eliminar plástico virgem da cadeia de suprimentos" conta Eric Liedtke, membro do conselho executivo do adidas Group responsável por Global Brands.

O tênis não tem previsão de chegada ao Brasil. Aperte play e confira o vídeo da campanha.

Estadão Conteúdo Marca lança tênis feito com plástico retirado do oceano

