Latinidade do flamenco inspira o jeans exclusivo da 2DNM

Em sua segunda participação na São Paulo Fashion Week, a 2DNM continuou sua viagem em busca das raízes da latinidade. Desta vez a grife de Flávia Rotondo e Alexandre Manettifaz trouxe para as passarelas um mix do jeans das ruas e da cultura flamenca, iniciada na Espanha, e que contou com a contribuição de povos ciganos, árabes, mouros e judeus.

As influencias se desdobraram em peças desconstruídas, cheias de volumes e babados, além de novas modelagens e cores surpreendentes em sua principal matéria prima, o denim. Nesta temporada, a coleção traz assinatura de Karen Fuke, nova estilista da 2DNM e especialista em jeanswear.

O DNA urbano da marca se contrastou com a imagem das jovens dançarinas de flamenco, traduzindo suas referências nas peças sofisticadas em denim, sarjas e tricolines de algodão pima peruano.

Além da habitual aposta nos tecidos nobres, na passarela 2DNM estrearam modelagens como a calça high rise e sua cintura altíssima, skinnys com babados nas barras, mangas bufantes e jaquetas oversized cheias de babados com abotoamentos impressionantes. Faixas laterais inspiradas nos tsitsits judaicos surgiram dando mais movimento ao look.

Uma obsessão da marca é a perfeição nos acabamentos e isso se tornou visível em suas costuras limpas e reforçadas. A logomania em faixas nas peças trouxeram personalidade ao visual mostrando um grafismo nada óbvio. Denim e sarjas tem finalização em viés, e os tricolines contam com acabamento em alfaiataria. A cartela de cores ficou com os tons pastel como pêssego, rosa, laranja, nude, azul claro e médio, e estes foram despertados por outros dois tons flúor e mais chamativos, causando um contraste incrível, o pink e o verde, em total conexão com os anos 80.

As calças de cintura altíssima, calças oversized, shorts curtíssimos e jaquetas desconstruídas são as apostas da marca para esta coleção. Nos pés, 2DNM apresentou mais uma parceria com a Dellela calçados, com botas curtas, largas e também cano alto no estilo cowboy. A figurinista assina os acessórios do desfile, com piercings de orelha e chockers para complementar os looks.

Latinidade do flamenco inspira o jeans exclusivo da 2DNM | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo