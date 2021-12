Kim Kardashian lança coleção de roupas divertidas

Depois do assalto sofrido em Paris, Kim Kardashian está voltando aos poucos às redes sociais. Agora, a rainha da internet anunciou a nova coleção de roupas no perfil da Kimoji no Instagram.

DECEMBER 16 A photo posted by KIMOJI (@kimoji) on Dec 13, 2016 at 8:51pm PST

Maiôs, chinelos, capinhas para celular e lingeries com escritos irônicos prometem virar hits. As peças já estão à venda no site oficial de Kim (www.kimkardashianwest.com). Os preços chegam até US$ 60 dólares.

