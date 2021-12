De volta às passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW), a estilista Helo Rocha apresentou sua coleção Romance Tropical, na tarde desta quinta-feira, 31. Entre bordados, babados e estampas, que vão do nude aos tons pastel, a coleção aparece em uma releitura super feminina. Com um estilo boho artesanal, camisolas e lingeries aparecem repletas de patchworks e bordados manuais, com inspirações vitorianas. Confira!

Helo Rocha apresenta coleção Romance Tropical no último dia do SPFW | Foto: Divulgação/ATarde

