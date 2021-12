Grife Skazi inaugura casa com perfil diferenciado

Fundada por Ana Paola Murta e Vander Martins há vinte anos, a grife Skazi participou de dez edições da semana de moda mineira, Minas Trend, e inaugurou na última semana, em Belo Horizonte, a “Casa Skazi”, e o A TARDE esteve no local para conferir as novidades.

Ao confeccionar suas peças se preocupou com todos os gostos, desde ao jeans mais confortável, às saídas de praia mais luxuosas. A inspiração da Skazi é a mulher. Deixar a mulher bonita. Eu quero que a mulher se enxergue na minha coleção”. O sucesso da Skazi no Minas Trend foi tanto, que Vander sentiu a necessidade de proporcionar ao cliente algo além.

A Casa Skazi busca trazer uma experiência de compra diferenciada ao lojista, uma vez que não é apenas um showroom com as peças, mas sim literalmente uma casa dispondo de serviços como um espaço gourmet com cozinha profissional, doces desde brigadeiro às especialidades mineiras como o doce de leite, e um Spa para quem quiser relaxar em um intervalo das compras.

“Coloquei como prioridade oferecer ao cliente uma nova experiência de compra, integral e diferenciada, onde ele se sentisse realmente em casa. Por isso que o nome nasceu de forma tão natural. Em sua casa você come, bebe, encontra amigos, quero estabelecer este sentido neste espaço”, declarou Vander.

A grife aposta no poder das “digital influencers”, e, sendo assim trabalha diretamente com alguns nomes como Thassia Naves e Camila Coelho, chegando a esgotar no mesmo dia as peças postadas por elas nas redes sociais. Vander é assertivo ao dizer que “a moda ficava quase que num olimpo onde apenas grandes nomes poderiam opinar, e hoje em dia a mensagem destas meninas tem um alcance muito grande, é muito relevante tanto para o cliente quanto para a marca. Elas democratizaram a informação da moda”.

O grupo Skazi ainda é composto pelas marcas STrend, com uma identidade mais jovial, e pela SClub, num estilo mais voltado para o casual-chic.

