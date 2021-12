Extravasando brilho e cores, a grife Apartamento 03 fez seu desfile no São Paulo Fashion Week (SPFW), nesta quinta-feira, 31, mostrando o conceito funcionalista e moderno da marca.

O estilista Luiz Claudio usou uma cartela de cores um pouco maior do que a maioria das outras marcas, abusando do amarelo, azul, verde, lilás e as já vistas listras pretas e brancas, além de quadrados grandes e desconexos.

Com o tema "Um sonho estético", Luiz Cláudio, assim como vários outros estilistas, se manteve atento ao conforto e usou modelagens que não podem ser consideradas oversizes, mas que estão quase lá.

O jeans apareceu no desfile disfarçado de branco e coberto de pérolas e aplicações com muito brilho, muito brilho!

Grife Apartamento 03 extravasa brilho e cores em desfile no SPFW | Foto: Divulgação/ATarde

