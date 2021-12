Franjas marcam presença em desfiles na Semana de Moda de Paris

A Semana de Moda de Paris ainda não acabou, mas já é possível perceber uma forte tendência para o verão 2018. As franjas apareceram em seis desfiles da PFW até agora, sendo eles Celine, Acne Studios, Balmain, Loewe, Altuzarra e Nina Ricci. Seja discreta, volumosa, tradicional ou repensada, elas têm tudo para se tornarem queridinhas das fashionistas nos próximos cliques de street style.

A Nina Ricci e a Acne Studios trouxeram as franjas junto com looks em tons pastel, de uma forma leve e fluida. Já a Loewe e a Altuzarra revisitaram o detalhe cool de uma forma desconstruída, apostando em tiras mais largas.

