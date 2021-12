Festival discute moda plus size e empoderamento da mulher gorda em Salvador

No ano de 2018, o consumo de peças de roupa plus size aumentou 8%, segundo dados da Associação Brasileira de Plus Size (ABPS), totalizando R$ 7,2 bilhões. Pensando nesta demanda, o Festival Bahia Plus Size promove debates e rodas de conversa sobre o mundo da moda. O evento, que ocorre de 24 a 28 de setembro, discutirá questões como preconceito, diversidade e empoderamento.

Além de discutir essas questões, o Bahia Plus tem o objetivo de trazer maior visibilidade para o segmento, assim, haverá também desfiles, workshops de modelos e artistas plus size para valorizar essas figuras.

Para Cynthia Paixão, idealizadora do festival, o empoderamento da mulher gorda é uma pauta urgente a ser discutida. “Nós, mulheres, somos objetificadas desde pequenas, nossos corpos são o que definem nosso valor na sociedade. Se você é gorda, é considerada feia. Pode até ser alguém com rosto bonito ou outros eufemismos, mas nosso corpo sempre é visto com pena, como se fosse uma doença”, afirmou.

