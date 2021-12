Evento gratuito de moda traz o apresentador Arlindo Grund a Salvador

A 2ª edição do Bazar do Bem, iniciativa social da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salvador (Apae), será realizada na área VIP da Arena Fonte Nova no próximo fim de semana. O evento, que ocorre na sexta-feira, 26, e no sábado, 27, trará novamente à capital baiana o embaixador da campanha, consultor de moda e apresentador Arlindo Grund.

Durante o bazar, serão vendidas cerca de 3 mil peças de roupas e acessórios com preços que variam entre R$ 5 a R$ 200. Os itens são em sua maioria de moda feminina, no entanto, também é possível garimpar artigos de moda infantil e masculina.

A Apae ainda está recebendo doações de marcas e artistas que queiram contribuir com o evento. Toda a renda será revertida para os projetos sociais da associação.

