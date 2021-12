A estilista Juliana Jabour fez em seu verão 2018 no São Paulo Fashion Week (SPFW) a união de dua paixões: a estética náutica e a essência romântica da mulher. A primeira inspiração é uma referência bem importante para a estilista e vem revisitada nas estampas e nas cartelas de cores. Uma silhueta oversize com streetwear, molda uma coleção muito mais urbana e conectada com o público jovem e cosmopolita.

Na parte romântica, Juliana apresentou mangas bufantes, babados, transparências, muito crepe georgette e tule. Feminino, delicado e grande! Uma combinação que, em primeiro momento pode parecer desajustada, mas olhando a roupa pronta no corpo das modelos tem-se a sensação de conforto e despreocupação com esteriótipos.

Uma novidade da marca nesta coleção do verão 2018 é o corte a laser e aquela sensação de roupa confortável chega através de tecidos como malhas, moletons e nylons, tudo muito estampado e colorido.

Tricoline é a estrela do espetáculo e esta coleção capsula chamada de Lez a Lez, que trouxe ainda vários modelos de sapatos com sola trator, mostrando que, juntamente com o conforto, a alusão ao esporte nunca deve ser esquecida no mundo da moda.

Estilista Juliana Jabour aposta em estética náutica com romantismo | Foto: Divulgação/ATarde

