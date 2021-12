Estilista faz mostra de peças com perfil social

Os produtos assinados pela estilista Luciana Galeão guardam mais do que a importante perspectiva sustentável de moda. A designer acredita no poder de transformação social. Por isso, a baiana apresenta nesta quarta-feira, 20, às 20 horas, na Tropos Co., a mostra Olhar Criativo Sustentável.

O evento traz peças criadas por ela, como bolsas e carteiras, ao lado de moradores da comunidade Nova Esperança, localizada na região metropolitana de Salvador. Além disso, a programação inclui a exibição de um documentário que acompanha o processo de capacitação dos participantes da oficina e fotos que mostram como essa coleção foi desenvolvida a partir de banners e uniformes descartados que passaram por higienização.



"Desde que comecei os trabalhos como estilista, no ano de 1999, investi na relação entre moda, social, comunicação e cultura. A minha busca sempre teve esse conceito. Não é novidade essa perspectiva nas minhas peças. Considero muito positivo para o mundo da moda que hoje muitas pessoas também pensem assim".

Há cinco anos, Luciana desenvolve projetos vinculados à capacitação de comunidades. Já trabalhou com os moradores de Morro da Sereia, Catu de Abrantes, Bairro da Paz, Pirajá e em algumas localidades da Chapada Diamantina.



"Me permiti ficar dois anos sem fabricar, mas não sem produzir. Produzi de muitas outras maneiras: levei conteúdos, fiz trabalhos específicos. Não criei coleções. O meu produto permite uma relação diferenciada com o tempo. Hoje, as pessoas falam que é slow fashion, mas sempre pensei num tipo de produto atemporal", explica.

As peças exibidas são fruto do convite feito através da Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos (Battre) para Luciana Galeão. Ao longo de seis meses, aconteceram as etapas de capacitação. Depois, foi o momento de criar coleções.

Nova vida

O resultado do impacto social já é imediato para alguns dos moradores de Nova Esperança. As microempreendedoras Meire Barbosa e Raimunda Rodrigues, por exemplo, iniciaram a empresa Design Sustentável Nova Esperança. Elas começaram a atender algumas marcas locais, como a Euzaria, e sentem estímulo para trilhar uma trajetória de moda.

"Depois que Luciana apareceu com essas ideais de reaproveitamento, ninguém descarta mais nada aqui. Nós fazemos bolsas, mochilas e carteiras. Tudo aconteceu através desses aprendizados com Luciana", detalha Meire.

O primeiro produto criado pelo grupo foi uma bolsa para o evento Bahia Moda Design. Elas produziram duas mil unidades. A partir daí, vários materiais passaram a representar matérias-primas: embalagens tetra pak, faixas reflexivas de trânsito e retalhos de jeans.

adblock ativo