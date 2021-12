Estilista cria peças com tom artístico

A paixão pelas artes plásticas fez com que a estilista Karol Farias decidisse colocá-las numa zona de interseção com a moda. Nas estampas da sua marca T. Camisetaria, a baiana investe em obras de artistas locais e de consagrados nomes da cena internacional.



"Eu queria trazer o olhar de moda e desconstruir esse universo básico das camisetas. O meu objetivo é fugir do lugar comum das frases e agregar meu olhar de estilista".

Vencedora do concurso Barra Novos Talentos na edição 2010/2011, Karol celebra o primeiro ano da sua marca comercial com uma boa resposta do público baiano e recolhendo repercussões em feiras realizadas em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

"Amo as artes plásticas tanto quanto a moda. Eu queria incluir essa linguagem nas minhas coleções e aí surgiu essa coisa das estampas. As roupas servem como suporte para a arte: seja para apresentar novos nomes ou para despertar interesse sobre esse mundo".

Dessa forma, Karol Farias assumiu a responsabilidade de difundir os trabalhos de designers locais, como Iansã Negrão, Bruno Marcello, Juliana Moraes e o fótografo Vinicius Xavier. Além disso, obras clássicas de artistas internacionais como Paul Cézanne, Paul Gauguin e Egon Schiele aparecem nas estamparias dos vestidos, t-shirts e t-dresses da marca.

"Todas as obras escolhidas me tocam de alguma forma. Acho que as peças só têm força quando a mente criativa acredita no que está fazendo".

Os tecidos utilizados por ela para desenvolver as peças da T. Camiseteria são poliéster (nas estampas), viscose e elastano (nas mangas e costas).



"Me preocupo em sair dos nichos comuns e partir para a democratização das minhas peças. Quero que elas possam ser usadas por todos os tipos de corpos", detalha.

Talento inevitável

Formada em design de produtos pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Karol Farias trabalhou como diretora de arte em agências de publicidade por dez anos.

Em 2009, a estilista decidiu peitar a vontade de fazer moda e encarou um curso particular de moulage (técnica de modelagem tridimensional). A resposta positiva da professora sobre sua excelência técnica fez com que ela se inscrevesse no Barra Novos Talentos.

"Só quando ganhei a competição passei a trabalhar efetivamente com moda. As demandas ficaram mais intensas e eu não estava mais dando conta da publicidade".



A partir daí, a designer começou a trabalhar com figurinos de personalidades da música baiana, como os cantores Daniela Mercury, Marcia Castro e Bruno Capinan.

"No final de 2013, criei uma linha de moda festa e noivas chamada Karol Farias Deluxe. Mas, hoje, só faço quando é uma coisa que me interessa bastante porque infelizmente não é um tipo de negócio que faz o dinheiro girar", explica.

T. Camisetaria / Facebook e Instagram: tcAMISETARIA / cONTATO: (71) 8877-7199 / www.tcamisetaria.tanlup.com

