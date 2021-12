Diretora da Vogue Brasil fala de moda no país

Há dez anos a baiana Daniela Falcão ocupa o cargo máximo na redação Vogue Brasil. Após passar por grandes jornais, como A TARDE e Folha de S. Paulo, além de dirigir títulos como Trip e Tpm, ela foi convidada, em 2005, para responder pela direção do título Vogue. Agora, a jornalista assume o cargo de diretora editorial nas Edições Globo Condé Nast, uma sociedade entre a editora brasileira Globo e a potência internacional Condé Nast Publications. Além da produção da Vogue, Daniela acompanhará de perto os outros títulos da casa: GQ, Glamour e Casa Vogue. O objetivo é tentar seguir pela mesma trilha de sucesso em que ela colocou sua primogênita: a revista possui mais de um milhão de seguidores no Instagram, um aplicativo chamado TV Vogue e é lider no segmento feminino de luxo. Para A TARDE, Daniela deu detalhes sobre o cargo, abordou identidade nas plataformas digitais e opinou sobre as modificações na moda nacional: a partir de 2017, as coleções chegarão às lojas logo após os desfiles.

Por que a decisão de criar o cargo de direção editorial nas Edições Globo Condé Nast?

Embora todas as quatro revistas que temos no nosso portfólio sejam líderes em seus segmentos, a Vogue é, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe. Acho que essa decisão veio de uma oportunidade de contaminar as outras revistas com alguns dos valores que criamos na Vogue como uma marca. Vamos preencher as outras publicações com as ideias e os conceitos que foram implementados na Vogue nos últimos cinco anos. É preciso levar esse padrão de excelência para os outros títulos da Globo Condé Nast. É muito mais do que a revista em si. São os eventos e a maneira como Vogue é percebida no mundo da moda: é uma marca de relevância e muito articuladora.

O que isso significa, do ponto de vista prático, na linha editorial das revistas?

Queremos fazer com que as outras publicações, em suas áreas, também tenham essa mesma importância que a Vogue, além de continuarem como produtos muito bem feitos - o que já eram. O conteúdo das revistas é o nosso business principal, só que é mais do que isso. É por onde estou começando os trabalhos. Nesse caso, serão feitos pequenos ajustes para que elas sejam percebidas ou tenham a mesma representatividade que a Vogue tem. É como dar uma polida. Estamos começando primeiro com GQ e Glamour porque a Casa Vogue é mais antiga e tem uma identidade muito forte. Em abril, a GQ vai trazer um pouco das mudanças. As questões continuam iguais, mas a publicação terá mais matérias em sintonia com esse universo de luxo do homem. No caso da Glamour, a situação é outra. É uma revista jovem, de apenas três anos. Por isso, ainda é uma questão de construir a imagem dessa revista para uma mulher de 20 a 30 anos que é sempre muito divertida. Vamos deixar mais claro para quem o título é endereçado.

Como lidar com a gestão de conteúdo nas múltiplas plataformas digitais?

A sabedoria é manter a sua essência e fazer adaptações para o meio em que você está falando. Um exemplo concreto é o instagram. Ali, imagem é a coisa mais importante. Mesmo que seja um furo de reportagem ou quando estamos cobrindo algum desfile internacional, temos que obter uma imagem interessante e um texto bem cuidado. É necessário manter, em qualquer mídia, a expertise que todos reconhecem. Não é porque o instagram é mais automático que vamos escrever abreviações de texto tão típicas do mundo online. Até quando você escolhe em que mídia social você vai se comunicar, é preciso ser pautado pela excelência. Uma impressão de mal acabado pode ser nociva para a marca. Para se comunicar no instagram, facebook ou na TV Vogue, é preciso manter nossa identidade. Ainda que sejam mídias diferentes e você faça pequenos ajustes, os leitores têm que sentir que a comunicação é sempre Vogue. Ou que será sempre GQ, Glamour e Casa Vogue.

E no caso do site da Vogue?

Somos mais didáticos nas matérias do site. Costumamos não colocar preço, por exemplo. Primeiro, porque é uma coisa polêmica. E, segundo, porque estamos falando com um público muito mais amplo. No site, atingimos pessoas que não necessariamente podem consumir aquelas marcas. O leitor do site quer saber qual é a tendência e nem sempre tem o poder aquisitivo para comprar os produtos. Então, nós não damos o preço porque não é tão fundamental para esse leitor e pode até afugentá-lo. Portanto, é necessário moldar estratégias para manter a identidade, mas também falar com esse público mais amplo que nós também queremos atingir.

Nesse universo digital, qual é o papel do diretor de redação das revistas?

A gente vive um momento em que o diretor de redação convencional, a pessoa que cuidava de toda a revista garantindo que todas as imagens e textos estariam impecáveis, é uma figura quase obsoleta. É precisa continuar exercendo essas funções, mas também é preciso ter um olho para negócios, que sabe trabalhar a marca. Hoje em dia o diretor precisa ter um pouco dos departamentos comercial e marketing, além do editorial. A diferença é que já não é possível ficar tão imerso no fechamento das revistas.

De que maneira a tecnologia impactou na logística dos desfiles no Brasil e no mundo?

O mundo muda. Na época da alta costura, os desfiles eram feitos para as clientes, numa sala pequena, onde elas praticamente tocavam nos looks e faziam suas encomendas. Só depois aparece essa coisa midiática do prêt-à-porter. Nessa época, passaram a ser feitos para os editores de moda. Assim, depois de um tempo, eles podiam repassar aquilo nas revistas e a informação iria coincidir exatamente com o momento em que as roupas chegavam nas vitrines. Agora, com o celular, os primeiros looks dos desfiles já correm o mundo quando a modelo pisa na passarela.

Como será a logística das equipes das revistas de moda?

A tecnologia alterou a forma como esses desfiles são propagados. Cada País que realiza semanas de desfiles está reagindo de uma maneira diferente para atender suas necessidades. No Brasil, temos uma indústria menor e, pela primeira vez, saímos na frente. Ninguém no mundo ainda tomou uma decisão tão arrojada para fazer com que as marcas entrem nessa vibe. A grande mudança é que os editores de moda verão as coleções no showroom para planejar os editoriais antes. E muitas marcas vão pedir para que não divulguemos imagens. Quando os desfiles forem realizados já será para incitar a compra. Vivemos uma época de ajustes.

