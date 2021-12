Concurso revela talentos da moda em Minas Gerais

No Minas Trend, um dos maiores eventos de moda do país, a marca “Led” venceu o concurso "ready to go - investindo no futuro da moda. A iniciativa é do Sindivest-MG, que reúne fabricantes e estilistas do mercado local que está em sua décima edição e teve a divulgação do vencedor feita na quinta, 5, durante o lançamento do livro da jornalista e consultora de moda Lilian Pacce.

O objetivo é divulgar novos talentos da moda mineira e dar apoio ao qualifica-los e capacitá-los, para potenciar sua atuação no mercado da moda. O vencedor terá um estande individual na próxima edição do evento.

O concurso já revelou várias marcas ao decorrer destas edições como Lucas Magalhães, Plural, Unity Seven e Anne est Folle, todas presentes na passarela da semana de moda apresentando suas coleções para o verão 2018.

A marca Led, vencedora da décima edição, está há dois anos no mercado e faz parte do movimento "agênero", com peças que podem ser usadas tanto por homens quanto por mulheres. A coleção vencedora do concurso, denominada Andarilhos, é inspirada inspirada na cena urbana .

“A LED quer facilitar para seu público o exercício da plena liberdade de expressão, oferecendo uma moda democrática em todos os seus aspectos”, declarou o fundador da marca em rede social.

Os materiais principais para a produção das peças da LED foram o neoprene, nylon, malhas e jeans confortáveis, prontos para serem utilizados em qualquer ocasião.

