Comandada por Chris Flores, série '5 Looks' foca no visual correto para o trabalho

A programação de moda da televisão brasileira ganhará uma abordagem mais empresarial a partir do dia 21 de fevereiro, às 20h30, no canal por assinatura Discovery Home & Health. Apresentado pela jornalista Chris Flores, "5 Looks" revela, em 16 episódios de 30 minutos cada um, de que maneira as mulheres podem usar o guarda-roupa como um importante aliado no dia a dia de uma empresa e também na construção de uma carreira sólida.

Com a ajuda do stylist Rodrigo Polack, a apresentadora avalia os figurinos mais adequados para o ambiente corporativo, ou seja, no horário comercial, de segunda a sexta-feira. É daí que se origina o nome do programa, já que a semana tem cinco dias.

"São mulheres de perfis diversos. E também com corpos diferentes: mais altas ou mais baixas, tímidas ou extrovertidas, sensuais... Em comum, o que elas têm é serem batalhadoras e muito bem-sucedidas, mas com dúvidas quanto ao estilo e às roupas de trabalho", conta Chris Flores, que garante ter aprendido muito com cada caso apresentado, incorporando várias dicas em seu cotidiano.

As participantes recebem uma consultoria de imagem, que avalia as roupas que elas já têm, mas nem sempre sabem aproveitar, em meio à correria das agendas abarrotadas de reuniões e viagens. E também são analisados os acessórios dessas mulheres.

Opções

Na dinâmica da atração, cada episódio mostra uma personagem no ateliê da série com cinco produções que normalmente usaria para trabalhar. Diante dessas opções, Rodrigo faz um diagnóstico, considerando o estilo de vida, a personalidade, a atividade exercida e o ambiente de trabalho. Ele destaca as peças que funcionam e chama atenção para aquelas que comprometem o conjunto.

Elementos que faltam no closet também são mencionados e entram na "terapia fashion" de "5 Looks". "A ideia da consultoria é deixar a mulher ser como ela é e colocar essa sua essência no vestuário de uma maneira que a deixe confortável. Porém, sem radicalismos", explica a apresentadora.

Chris Flores e Rodrigo também contam com o auxílio de consultores de recursos humanos. A função deles é mostrar a diferença entre a impressão pretendida pelas participantes no ambiente de trabalho e a que efetivamente pode ser percebida por seus colegas e clientes.

O toque final fica por conta de Vito Mariella, que indica opções de cortes de cabelo e penteados, além de abordar questões sobre maquiagem. Ao final, cada participante surpreende seus colegas com o visual revisitado.

>> "5 Looks"/ no Discovery Home & Health / Estreia: 21 de fevereiro, às 20h30

