Coleção de roupas inspirada em 'Um Maluco no Pedaço' chega ao Brasil

Sabendo que muitos brasileiros são fãs do seriado 'Um Maluco no Pedaço', estrelado por Will Smith, que fez sucesso nos anos 90, a equipe do ator disponibilizou, nesta semana, o envio para o Brasil. A linha de roupas é chamada Bel-Air Athletics, inspirada no colégio fictício onde os personagens Will e Carlton são matriculados na série.

De acordo com informações do Portal Rap Mais, a coleção tem edição limitada, disponível exclusivamente no site de Will Smith até o dia 14 de outubro. As coleções incluem itens com camisetas do colégio, casacos moletom, shorts, meias, dentre outras pessoas, que custam a partir de US$ 30.

