CASACOR Bahia recebe lançamento de livro sobre a família Pascolato

A CASACOR Bahia recebe na próxima quinta-feira, 28, às 19h, o lançamento do livro 'O fio da trama', assinado por Alessandra e Consuelo Blocker, no Horto Florestal. A produção traz histórias e curiosidades da família Pascolato, clã que ajudou a fortalecer o mercado fashion no país.

Com a presença das autoras, o evento acontece na Arena do Conhecimento e leva a assinatura da Licia Fábio Produções. “As Pascolato são verdadeiros ícones e responsáveis por um império da moda. Receber o lançamento desse livro atesta o quanto a CASACOR está alinhada com os atributos de estilo, elegância e visão de negócios que marcam essa família”, comentou o diretor da mostra Carlos Amorim.

As autoras são filhas de Constanza Pascolato, consultora de moda que é uma das principais referências de estilo no Brasil. Na obra, Alessandra e Consuelo descrevem a trajetória de força e conquistas, além dos desafios e fragilidades.

adblock ativo