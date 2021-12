Casa de Castro Alves sedia 1° Encontro Corpo e Moda

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), através do IHAC (Instituto de Humanidades, Artes e Ciências), e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) promovem a primeira edição do Encontro Corpo e Moda. O evento é gratuito e acontece na próxima quinta-feira, 10, às 16h no espaço cultural Casa de Castro Alves (Santo Antônio Além do Carmo) e terá como convidada a professora doutora Beatriz Ferreira Pires, da Universidade de São Paulo (USP) / Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH).

Autora dos livros O Corpo como Suporte da Arte - Piercing, Implante, Escarificação, Tatuagem (2005) e Corpo Inciso, Vazado, Transmudado - Inscrições e Temporalidades (2009), Beatriz fará uma palestra sobre o conceito Body Modification, usado para designar as modificações corporais executadas das mais diversas formas - de produtos químicos até intervenções cirúrgicas.

O Encontro Corpo e Moda contará com abertura da exposição Imagem de Moda: Vitrina e Cotidiano, de autoria da professora doutora Renata Pitombo Cidreira. A mostra reúne fotos de vitrines de grandes marcas de moda produzidas em Paris, Milão e Madrid em 2010, 2014 e 2016.

A Casa de Castro Alves, espaço integrado de memória, cultura popular, arte e educação, também receberá, às 17h30, música ao pôr do sol com apresentação do coral CaetanUFBA. O grupo de extensão da universidade foi criado em 2012 com o objetivo homenagear Caetano Veloso pelos seus 70 anos.

O evento promete atrair, pesquisadores, professores,além de estudantes de graduação de várias áreas.

