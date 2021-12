Cachorrinha fashionista faz sucesso durante a Semana de Moda de Paris

No desfile da Chanel, que ocorreu nesta terça, 3, em Paris, quem chamou atenção não foi uma blogueira vestindo a grife francesa da cabeça aos pés, nem uma celebridade de Hollywood na fila A. Todos os holofotes estavam na Yorkshire Little Lola Sunshine e seu casaqueto de tweed, um clássico da maison.

A cachorra faz sucesso com seus looks, inspirados em peças grifadas, produzidos por sua dona, a norte-americana Caron Slimak. Só na última Semana de Moda de Paris, ela apareceu em cliques de street style usando peças parecidas com roupas da Giambatista Valli, Gucci e Chanel. Tanto estilo lhe rendeu alguns convites para os desfiles mais disputados.

Os looks da cachorra são registrados em seu Instagram, que possui mais de 21 mil seguidores. Mas se engana quem pensa que Little Lola Sunshine só pensa em roupas e tendências: quando não está comparecendo em desfiles de moda, ela visita crianças doentes em hospitais.

