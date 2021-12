Cabelos cacheados e crespos exigem cuidados específicos

O baiano é conhecido nos quatro cantos do país por seu charme, alegria e simpatia. Um misto de características que não os permitem passar despercebidos por nenhum lugar. As particularidades são muitas e, uma delas, são os cabelos. Porém, devido ao clima quente do estado, para se manterem bonitos e hidratados, são necessários cuidados especiais.

A temperatura por ser muito alta acaba sendo item forte na influência da danificação dos fios. O A TARDE conversou com Sônia Corazza, cosmetóloga, engenheira química e técnica da Goldwell, empresa especializada em coloração, sobre as particularidades do cabelo da mulher baiana e informasse quais são os melhores cuidados para os fios.

"Por meio de toda essa mistura de povos no estado, é possível observar uma variedade de grau de curvatura, passando dos cabelos naturalmente lisos até os muito crespos, com grau de curvatura 7", explicou Sônia.

Uma das questões que está em pauta frequentemente é o empoderamento ao assumir os cabelos naturais. Antes, muitas meninas alisavam seus fios por razões distintas: queriam mudar, não gostavam dos cabelos cacheados/crespos que tinham, ou porque sempre viam no liso o mais bonito e não queriam ficar fora dos padrões.

Mudança de padrão

Hoje, segundo Sonia, as meninas estão assumindo cada vez mais o natural. Para ela, isso é algo positivo, pois "além da estética natural, muito mais adequada ao biótipo miscigenado da baiana, quem tem cabelo cacheado ou crespo sabe do charme que carrega, porque cria uma imagem muito ampla para emoldurar seu rosto e pele bronzeada".

Por outro lado, há quem prefira manter os cabelos lisos. Para estas pessoas, Sonia recomenda "bons produtos para a remodelagem capilar". Segundo a especialista, isso se tornará ainda mais fácil, uma vez que "a Anvisa está prestes a liberar o ativo ácido glioxílico de alta pureza como agente remodelador para os produtos capilares".

A soteropolitana Jéssica Dantas, do canal Fala Dantas, é uma das pessoas que tiveram a ideia de compartilhar em vídeos semanais questões relacionadas a cabelos crespos e cacheados. "Minha ideia sempre foi dar dicas e trocar experiências. Algo que faço muito é compartilhar produtos caseiros", disse a youtuber.

De acordo com Sonia, o cabelo da mulher baiana é naturalmente frágil por possuir um diâmetro variado ao longo do fio e uma característica forte é o couro cabeludo oleoso. "Muitas baianas se submetem aos penteados afro, tratamentos químicos remodeladores e tinturas. Isso desqualifica ainda mais os cabelos, tornando-os pouco elásticos, suscetíveis a queda, sem brilho e porosos", afirma.

Como o clima do estado é um fator de grande influência sobre os fios, é "ideal realizar uma limpeza extra, utilizando um shampoo com alto poder de remoção de impurezas", diz a especialista.

Para prolongar o intervalo de manutenção e preservar a estética, tem se tornado frequente a busca por penteados, tranças e dreads. Claudio Argolo, sócio e cofundador do Mukunã, salão especializado em cabelos afros, diz que "a mulher soteropolitana sempre foi detentora de uma beleza que transborda força e autenticidade. Nesse momento de revolução intelectual, elas se tornam mais donas de si. A escolha sobre como usar o seu cabelo transpassa as antigas pressões sociais eurocêntricas e o resultado é uma cidade com muito mais tranças, blacks e dreads".

